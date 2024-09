Un veí de Soldeu demana que no es fumin 'plantes alternatives' a l'ascensor i es fa viral

SoldeuEl veí d’un edifici de Soldeu ha aconseguit que es viralitzi un cartell que va posar per a la resta d’ocupants d’un edifici. El veí els feia saber amb un cartell fet a mà i enganxat a la porta d’entrada que hi havia un problema que s’havia de solucionar. Concretament, es queixava que hi havia veïns que fumaven “plantes alternatives”, referint-se suposadament a la marihuana, en les zones comunes de l’edifici. Això inclou espais tancats com els ascensors. I assenyalava que “l’aroma que infesta les zones comunes és molt desagradable i nociu per a tots i totes”.