Vestir amb teixits naturals és la millor opció per fer front a les altes temperatures

Durant el dies d’estiu no hi ha res millor que fer passar la calor tot gaudint d'un gelat a una terrassa amb amics o família. Ara bé, a l’hora de sortir al carrer i fer front a les altes temperatures és important saber com vestir-se per mantenir-se fresc i còmode sense renunciar a l'estil.

En aquest sentit, la millor opció és optar per roba feta de teixits naturals com el cotó, el lli o la seda, ja que permeten una millor transpiració i ajuden a mantenir la pell fresca. Si a tot això li afegim els colors clars com el blanc, el beix, el blau cel o el groc obtindrem la combinació perfecte, ja que aquestes tonalitats reflecteixen la llum solar i ajuden a mantenir-te fresc.

Un altre factor a tenir en compte és vestir amb peces amples i airejades que permetin la circulació de l'aire al voltant del cos. Vestits, faldilles llargues, pantalons curts de tall ample i bruses soltes són ideals per aquests dies de calor.

El calçat també és fonamental per mantenir els peus frescos i còmodes. Sandàlies, espardenyes o sabates de tela transpirable són la millor tria per als dies d'estiu.

I per completar el look per fer front a les altes temperatures no hem d’oblidar els accessoris per protegir-nos del sol. Aquí és on entren en joc les gorres, els barretes d’ala ampla i ulleres de sol amb protecció UV. Tots aquests elements són imprescindibles per completar el conjunt ideal d'estiu i cuidar de la salut.