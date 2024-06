(Vídeo) Així són els increïbles cotxes que participen en el ral·li d'Arinsal

Aquest cap de setmana se celebra l'edició 2024 de la Pujada d'Arinsal, un rally que serà puntuable per al Campionat d'Espanya de Muntanya, per al Campionat de França de Muntanya de segona divisió i per a la Liga Occitanie Méditerranée d'automovilisme. Els vehicles pujaran els dies 15 i 16 per la carretera de Comallemple (CS-413).

Durant aquests dies han anat arribant els vehicles dels competidors i els seus equips, i un vídeo que circula per xarxes mostra com són aquests cotxes increïbles amb els quals competeixen els participants.