(Vídeo) Es calcina un superesportiu andorrà de 3,5 milions d'euros a Grècia

Un Koenigsegg Jesko valorat en 3,5 milions d’euros es va cremar a Grècia quan participava en el 6to6 Motor Europe Tour amb una setantena de vehicles esportius. Cap dels dos ocupants va resultar ferit. El sinistre es va produir quan el superesportiu amb matrícula turística andorrana només feia cinc minuts que havia sortit de l’aparcament de l’hotel. El cotxe era nou i portava menys de 200 quilòmetres.

Un enginyer de la marca sueca ja s’ha desplaçat a Grècia per recollir les restes del cotxe i analitzar els motius del sinistre. El propietari del vehicle tenia el cotxe des d’aquest any. Havia escollit una personalització d’alta gamma. La carrosseria de carboni, sense pintar, costava un extra de 443.000 euros. A més, portava peces fabricades en or de 24 quirats. En total, 3,5 milions d’euros.