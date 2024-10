El vídeo que capta la presència d'ossos a Andorra enguany

Andorra la VellaEl ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, s’ha reunit aquest dimarts a la tarda amb l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA) per actualitzar i compartir la informació de la qual es disposa fruit del seguiment que s’està fent de l’os a Andorra per part del Departament de Medi ambient i Sostenibilitat i Cos de Banders. Les proves de seguiment, tal com ha explicat Casal, han permès confirmar la presència de 8 exemplars diferents d’os que, en algun moment de l’any, han estat detectats en territori andorrà. Els Banders han publicat aquest dimecres un vídeo de les imatges que han pogut captar del plantígrad al Principat.