(Vídeo) El discurs del youtuber resident Willyrex contra el wokisme

Andorra la VellaEl youtuber resident Willyrex va participar la darrera setmana en el podcast Spicy4tuna, un espai on debat habitualment amb altres tres youtubers del món financer sobre temes d'actualitat. No obstant això, aquesta darrera participació ha tingut especial transcendència, per un clip en què els participants parlen sobre el "discurs woke".

Willyrex es mostra molt "sorprès" perquè després d'anys sentint a parlar de la censura a països com Xina o Veneçuela, ara no ens posem les mans al cap "quan estan fent el mateix aquí". Un altre dels participants l'interromp per assegurar que té a veure amb "la por que et diguin fatxa" per opinar d'aquesta manera. Una censura que curiosament no pateixen aquells que sempre la veuen.

Un dels exemples que posa el youtuber són uns vídeos virals en què altre youtuber demana a la gent pel carrer si estan a favor de la migració il·legal, i a aquells que donen una resposta afirmativa els hi presenten un immigrant sense papers i els demanen si el volen acollir, moment en què la majoria mostren la seva negativa. Una comparació possiblement desafortunada, ja que acollir algú a nivell personal té poc a veure amb una postura sobre com afrontar la immigració de forma col·lectiva.