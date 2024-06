(Vídeo) Expliquen les diferències entre mudar-se a Andorra o Dubai per als emprenedors

Andorra la VellaCarlos Adams es defineix com a "consultor de negocis" i és un conegut youtuber de finances que resideix a Andorra. Es dedica a donar consells sobre com impulsar una marca i té vídeos amb títols com "15 minuts parlant de com guanyar molts diners".

Durant les últimes hores està circulant un extracte d'una entrevista que li fan, concretament el moment en el qual li pregunten quina diferència hi ha per a un emprenedor entre mudar-se a Andorra o Dubai.

A banda de la diferència més contundent, i que ignoren, entre fer vida als Pirineus o a un desert, parla dels avantatges particulars de cada un dels dos llocs des del seu punt de vista. Explica que en el cas del Principat, el més agradable és la seva proximitat a Espanya i que és un espai més adient per fer vida familiar. Pel que fa a Dubai, assegura que el seu sistema financer és "més madur" i ofereix més possibilitats, a més que els seus aeroports estan connectats amb totes les parts del món, ja que tenen accés a Àsia i Europa.