(Vídeo) | "Ferrariman va morir a l'accident i només ha sobreviscut Xavi Caballol"

Andorra la VellaEn un anunci inesperat que ha deixat sorpresos els seus seguidors i la comunitat andorrana, Xavi Caballol, conegut a les xarxes com Ferrariman, ha revelat la seva decisió de posar fi al personatge que el va portar a la fama. Aquesta decisió arriba després d’un traumàtic accident d’avioneta en què ell i la seva parella van estar a punt de perdre la vida. Caballol descriu aquest succés com un punt d’inflexió vital, que l’ha portat a replantejar-se el seu camí personal i professional.

"Penses l'humor que fet amb els ciclistes i no té cap sentit" ” Xavier Caballol

L’accident, que va tenir lloc fa pocs dies, va posar en risc la vida de la parella i va tenir un fort impacte emocional en tots dos. Caballol, que havia construït la seva imatge pública combinant luxe, vehicles d’alta gamma i èxit empresarial, ha confessat que l’incident li ha fet replantejar el futur. En les seves pròpies paraules: “Ja no em sento còmode amb el personatge. Abans gaudia perquè era des de l’humor, però quan et passa una cosa així ja no tens ganes de seguir exposant-te. Ho hem meditat amb la meva parella”.

"No vull jugar més a ser un personatge" ”

A través d’un vídeo publicat a les seves xarxes socials, Caballol ha expressat que aquesta experiència li ha obert els ulls sobre el que realment vol en la vida. “El personatge de Ferrariman m’ha donat moltes alegries, però sento que és moment de fer un canvi i de centrar-me en allò que realment m’omple i em fa feliç”, ha afegit.

La decisió ha generat una gran reacció entre els seus seguidors, que han omplert les xarxes amb missatges de suport i comprensió. Tot i l’impacte d’aquesta decisió, Caballol ha insinuat que la seva presència pública podria continuar en una nova direcció, amb una perspectiva més personal i allunyada de l’estil provocador que el va fer famós.