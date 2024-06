(VÍDEO)| L'Agència de Protecció de Dades recorda com actuar davant una vulneració de dades

Andorra la VellaL'Agència de Protecció de Dades d'Andorra (APDA) ha llançat un vídeo informatiu amb l'objectiu de guiar els ciutadans en la correcta actuació davant una possible vulneració dels seus drets relacionats amb les dades personals.

La importància de les proves

El vídeo subratlla la importància dels drets d'oposició i rectificació, elements clau en la protecció de la privadesa dels individus. A més, en el nou contingut audiovisual, l'APDA destaca la necessitat de dirigir-se primer a l'entitat responsable del tractament de les dades a través d'un mitjà que permeti acreditar la comunicació, abans de presentar una reclamació formal a l'agència.

Aquesta acció inicial és fonamental per assegurar que hi hagi un registre clar i verificable del problema reportat. Finalment, el vídeo avisa de la importància de l'actuació ràpida i precisa, especialment en la recollida de proves, per facilitar la resolució de qualsevol conflicte. Això assegura que els drets dels ciutadans siguin respectats i que les entitats responsables estiguin degudament controlades.