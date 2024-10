El vídeo de TVE sobre el cas del CBD a Andorra i com es fa servir a la sanitat pública

Andorra la VellaTelevisió Espanyola va dedicar un petit reportatge al cas del jove basc Adrián que acaba de ser jutjat per traficant en trobar-li 500 grams de cannabidiol (CBD) conegut com a marihuana medicinal. La informació deixa clar que la substància per la qual demanen al jove quatre anys de presó és la que s’està utilitzant a la sanitat pública per combatre l’epilèpsia.

Es fa una cronologia del cas i tant la mare com el director del centre del cannabidiol a Catalunya mostren quin ha estat el periple que ha portat el jove a estar gairebé un any en presó provisional. “Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut) no és cap estupefaent. Osakidetza (Servei Basc de Salut) l’utilitza per tractar esclerosis i epilèpsia”, s’explica en el reportatge. Precisament, l’epilèpsia és la malaltia que pateix el jove i per la qual usa el CBD. Quan el van detenir va patir un atac.