(vídeo) El youtuber elMillor assegura que està a la recerca de qui l'ha colpejat el seu cotxe a Anyós

Andorra la VellaEl youtuber resident a Andorra Elm Cherto Gallostra 'ElMillor' ha protagonitzat un vídeo on explica que va deixar el cotxe en l'aparcament d'un gimnàs d'Anyós i es va trobar en tornar que li havien donat un cop al vehicle. Explica que l'autor del cop va marxar sense deixar cap nota. El cotxe d'ElMillor és un BMW esportiu d'alta gamma de color blanc. L'streamer, en un vídeo gravat pel seu company de gimnàs, explica que vol trobar a la persona responsable i "denunciar-lo per danys i perjudicis i per danys morals". S'explica en el vídeo que per aquest cop s'ha de pintar el cotxe sencer.