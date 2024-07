(Vídeo) El youtuber Reborn explica que el Principat demana les notes del col·legi per a la residència

Andorra la VellaEl youtuber resident Reborn, un dels més importants de parla hispana, ha fet públic un vídeo on explica les condicions que li van requerir per poder tenir la residència a Andorra. Indica que "s'han de pagar 50.000 euros" en un dipòsit quan abans eren 15.000. "Després et demanen antecedents penals" i "si en tens, no entres".

Reborn Live, o directament Reborn, és el pseudònim d'un famós streamer, conegut per interpretar el personatge del Superintendent Conway en la modalitat de joc de rol del videojoc Gran Theft Auto V. Actualment, està entre els deu streamers espanyols amb més visites.

Reborn comenta que li van demanar l'informe de la vida laboral i "fins i tot les notes del col·legi". I afegeix que et demanen les notes del col·legi "perquè volen saber on has estat escolaritzat, si eres bon estudiant" o "si eres un estudiant problemàtic". Destaca que "et fan un 'chequeo' molt complet, una radiografia de 'tu puta vida' i si passes el filtre, entres com a resident". Afegeix que es com viure a França, però "amb tot tranquil, està 'chill' aquí".