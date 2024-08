Es fa viral una pintada que corregeix el temps que indica un cartell per pujar als estanys del Siscaró

Andorra la VellaUn dels cartells per fer excursions als estanys del Siscaró s'ha acabat convertint en viral. En el rètol s'indica quin és el temps aproximat per fer els diferents recorreguts. Per arribar als estanys del Siscaró s'indica que són 50 minuts, mentre que al refugi del Siscaró es marca una hora i per al Pas de les Vaques dues hores i quart.

Suposadament, algun turista no estava massa d'acord amb el temps aproximat que indica el cartell per arribar als estanys del Siscaró. I ho ha corregit amb un retolador. I ha escrit que per pujar són dues hores i per baixar, una.

Aquest fet ha provocat que en les xarxes socials s'hagi recollit la situació sota el títol "espanyols en baixa forma embrutant Andorra", fent referència al fet que la diferència de temps per fer l'excursió està relacionada amb la capacitat física de qui ha corregit el cartell.