Es viralitza el vídeo del conductor d'un cotxe andorrà intimidant uns ciclistes

Andorra la Vella"Te ha quedado claro? Aquesta és l'única frase que es pot escoltar clarament de l'incident gravat a Barcelona entre el conductor del cotxe andorrà matrícula L1999 i uns ciclistes. El vídeo, que ja havia estat publicat, ha anat aixecant fortes crítiques per l'actitud del conductor que agafa de la roba a un dels ciclistes mentre l'amenaça.

L'acusació de si va o no estar a punt d'atropellar a uns ciclistes no té cap altre suport que el taxista que va gravar tota l'escena. Acaba criticant la impunitat de l'acte per portar matrícula andorrana i això deriva en múltiples comentaris.