Vives celebra l'inici de la construcció del centre de salut mental a la Seu

Andorra la VellaEl pròxim dilluns començaran les obres del nou centre de salut mental que acollirà el seminari diocesà del bisbat d'Urgell. Així ho ha explicat el copríncep episcopal Joan-Enric Vives aquest divendres. Els treballs consistiran a enderrocar la part interior de l'ala oest de l'antic seminari, ja que aquesta part de dins de l'edifici es remodelarà, però l'estructura exterior es mantindrà perquè "és un edifici històric", ha esmentat el bisbe d'Urgell.

"Per mi és moltíssima alegria", ha declarat Vives sobre l'inici de les obres. "A mi m'agradaria que haguessin començat abans, però a vegades les traves burocràtiques i tot el que és el convenciment de les diverses administracions que hi han d'actuar, això ho ha retardat en treure a concurs quin era el millor projecte", ha afegit Vives.

Els andorrans es podran beneficiar d'aquest centre de salut mental un cop les obres finalitzin. "És un centre de salut mental que és molt necessari per al Pirineu i per Andorra", ha asseverat el copríncep. Vives s'ha mostrat satisfet en poder tenir aquest equipament perquè ajudarà a les famílies a no desplaçar-se a les grans ciutats en cas que hi hagi la necessitat d'ingressar a una persona, una situació que "per les famílies és una dificultat gran", ha declarat el bisbe. El centre comptarà també amb un centre de dia, pel qual les famílies se'n "veuran molt alleujades" perquè la persona podrà passar-hi hores, "tenir activitat, tindrà la possibilitat de fer teràpies i podrà fer camí", ha descrit Vives.