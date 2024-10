Vives rebut pel president de Portugal en la commemoració dels 30 anys de relacions diplomàtiques

Andorra la VellaL’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives Sicília, ha estat rebut aquest dilluns pel president de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa al palau presidencial de Belem, a Lisboa. Aquesta trobada respon a la invitació de Rebelo i s’emmarca en la commemoració dels 30 anys d’establiment de relacions diplomàtiques entre el Principat i la República de Portugal, que es compleixen enguany (1994-2024) i ha anat presidida de la visita que l’arquebisbe d’Urgell va dur a terme diumenge al santuari de la Mare de Déu del Rosari de Fàtima participant en el pelegrinatge internacional amb la processó de les torxes del dia 12 i en el solemne pontifical del diumenge dia 13.

El copríncep ha estat acompanyat per la ministra d’Exteriors, Imma Tor; per l’encarregada de negocis de l’ambaixada d’Andorra a la República Portuguesa, Karina Nobre Madureira i per la tercera secretària del ministeri d’Afers Exteriors, Laia Moliné.

Durant la visita el copríncep i Rebelo van passar revista a la guàrdia presidencial, va signar en el llibre d’honor i va ser condecorat pel president amb el Gran Collar de l’Orde de l’Infant Enrique. Després de la trobada en privat entre ambdós, el president portuguès va oferir un dinar a la delegació andorrana en el qual es van dirigir "uns cordials missatges de salutació i amistat entre els dos països", segons informen des del Bisbat.