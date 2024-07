Vuit detinguts en la darrera campanya contra la conducció sota els efectes de l'alcohol

Andorra la VellaLa policia ha efectuat un total de 423 controls durant la campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues que ha tingut lloc entre els dies 21 i 28 de juny. En aquesta setmana s’han detingut 8 persones, les quals set han estat detingudes per conduir sota els efectes de l’alcohol i una per conduir sota els efectes de les drogues. Cap d’elles era conductor professional.

Del total de persones detingudes, hi han 7 homes i una dona, tots ells residents al país. Pel que fa a les taxes, sis han estat positius d’entre 0,87 i 1,60. L’única fora d’aquest marge ha estat d’1,98 sent la taxa més elevada. Quant a les edats, una de les persones arrestades té entre 18 i 25 anys; tres, entre 26 i 40 i les quatre restants, més de 40.

Pel que fa a les detencions per franges horàries, una detenció es va efectuar entre les 6h i les 14h; quatre entre les 14h i les 22h i les tres restants entre les 22h i les 6h. Quant a sancions administratives, se n’han imposat un total de 5.

Objectiu: disminuir la sinistralitat

Els controls preventius segueixen el pla d’actuació marcat pel ministeri de Justícia i Interior amb la finalitat de millorar la seguretat a les carreteres i disminuir la sinistralitat. Campanyes com aquesta responen a la voluntat de dissuadir i prevenir aquestes conductes de risc. La Policia advoca pel consum zero de begudes alcohòliques i drogues al volant per evitar que s’hagin de lamentar danys personals.