Vuit de cada deu persones ateses per Càritas a Catalunya, en situació de pobresa severa

Andorra la VellaEl 79% de les persones que durant el 2023 han estat ateses per les deu Càritas diocesanes amb seu a Catalunya es troben en situació de pobresa severa. A més, en el 54% de les llars hi viuen infants i adolescents i en el 61% no es poden garantir una alimentació adequada. Aquestes són les principals dades que es desprenen de la memòria del 2023 de Càritas Catalunya, un informe que aquest dimarts han presentat a la Seu d'Urgell el president de l'entitat, Francesc Roig, el vicepresident, Josep Casanova, la coordinadora de l'Àmbit Social, Marta Fortuny, i el vicari general del Bisbat d'Urgell, Josep M. Mauri.

Les deu Càritas diocesanes de Catalunya van atendre durant el 2023 fins a 99.535 llars on vivien 245.665 persones, i en més de la meitat hi havia infants i adolescents. Segons ha explicat Fortuny, el context actual és que les persones amb menys recursos cada vegada tenen necessitats més creixents, per la qual cosa "el 2023 s'ha caracteritzat per una desigualtat persistent" on encara s'han fet més evidents els problemes d'accés a l'habitatge i l'elevada precarietat laboral, així com una transmissió generacional de la pobresa que va en augment i que cada vegada "afecta més els infants que viuen en llars vulnerables".

De fet, la diferència de la pobresa entre rics i pobres és ara set vegades més elevada que fa deu anys. Aquesta dada s'exemplifica amb els recursos que es destinen a l'habitatge, que en el cas de les persones amb rendes més baixes arriba fins al 43,1% mentre que en el cas dels més rics se situa en el 10%. A aquest fet, ha indicat Fortuny, s'ha de sumar la precarietat laboral, tenint en compte que el 34% de les persones ocupades a Catalunya voldria treballar més hores però no ho aconsegueix i que el 16,3% -unes 569.000 persones- estan catalogades com a "treballadors pobres".

Pel que fa a la resta de dades de la memòria, s'ha destacat que durant el 2023 s'ha comptat amb contribucions econòmiques de 19.258 col·laboradors i el suport d'11.123 persones voluntàries i 630 persones contractades. En l'apartat d'ingressos, s'ha arribat fins als 50,9 milions d'euros, dels quals el 54% han estat procedents d'aportacions privades i el 32% de fonts públiques. Del total del pressupost, el 81% de la despesa s'ha destinat a acció social. En relació amb la inserció laboral, s'han portat a terme 187 projectes a tot Catalunya entre els quals han pres part 12.740 participants i on s'han destinat fins a 6,7 milions d'euros.

Quant als perfils de les persones usuàries, el 59% han estat dones i el 41% restant, homes. Així mateix, més de la meitat de les persones són adultes (58%), el 18% infants i adolescents, el 16% joves d'entre 18 i 29 anys i el 8% persones més grans de 65 anys. De la mateixa manera, el 41% de les persones ateses procedeixen d'Amèrica del Sud i l'Amèrica Central, el 23% de l'Àfrica i el 24% d'Espanya. El 46% dels usuaris es troba, a més, en situació d'atur i el 22% de les persones tenen una feina precària.

Una altra dada rellevant és que les famílies amb infants i adolescents continuen sent majoritàries (54%) i que el 50% de les llars que s'han atès el 2023 no es poden considerar com a un habitatge digne, ja que es tracta de cases ocupades, persones que viuen a casa de familiars o amics, en entitats socials o en habitacions de relloguer (un fenomen que ha augmentat tres punts percentuals respecte de l'any anterior).

Finalment, i a tall de conclusió, el president de Càritas Catalunya ha desgranat els principals reptes als quals cal fer front per tal de revertir la situació actual, entre els quals destaca garantir l'accés a un habitatge digne; garantir el dret a una bona administració i protecció social; donar suport a les famílies amb infants i adolescents; poder oferir a aquestes persones un treball decent i una garantia d'ingressos mínims; i avançar "fermament" en les lleis d'enfortiment del tercer sector social.