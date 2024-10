Xabier Ajona alerta d'una situació "crítica" a Naturland i es planteja la dimissió si no es resol el futur del parc

Andorra la VellaMembres de la direcció de Naturland han abandonat els càrrecs per la situació d'incertesa respecte al futur del parc que està pendent que el comú de Sant Julià aprovi noves inversions. El director general Xabier Ajona manifesta que l'aportació de capital per part del comú és "imprescindible" per seguir competint. En cas contrari, el responsable del parc avisa que s'ha de tancar Naturland o s'ha de vendre a un nou propietari que estigui disposat a invertir. Ha qualificat l'actual situació com a "crítica".

Ajona ha deixat clar el missatge. "Si no anem tots a una passarà el cotxe escombra... El cotxe escombra és el tancament? Sí, en aquest cas, sí. Aquesta societat, si no hagués estat perquè el comú l'ha sostingut, si fos una societat total i absolutament privada, fa molt de temps que hauria estat tancada. O hauria hagut de donar entrada a un nou propietari."

El director general ha explicat a Andorra Televisió que es planteja dimitir. "Per les raons que sigui, sempre m'he mogut per motivació. I, per tant, quan he trobat que un projecte no era quelcom que em motivés, com considerava que ho havia de fer, pel sacrifici que suposa o per l'exposició que comporta estar en un lloc com aquest, acabes prenent decisions".

Com a conclusió, Ajona ha destacat que ha arribat l'hora que el comú lauredià prengui decisions respecte a que vo fer amb el parc i actuar en conseqüència.