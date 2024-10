El 'youtuber' i amic d'Auronplay, Axozzer, es trasllada a Andorra

Andorra la VellaEl conegut youtuber i streamer espanyol Axozer ha anunciat el seu trasllat a Andorra, una notícia revelada per Auronplay en un dels seus directes amb el seu característic to humorístic. Auronplay va bromejar dient que Axozer viurà "porta amb porta" amb un altre streamer, Imantado, i va afegir en to de broma: "El dia que faci sexe Axozer, ho escoltarà tot". Axozer, nascut el 2003, s'ha convertit en una de les estrelles emergents de Twitch, sovint col·laborant amb figures com Perxitaa, Reborn i el mateix Auronplay.

Aquest trasllat d'Axozer no és l'únic moviment recent dins la comunitat de creadors de contingut que es desplacen al Principat. Fa poques setmanes, la streamer mexicana AriGameplays també va anunciar la seva decisió de mudar-se a Andorra després del seu divorci amb Juan Guarnizo. En un directe, AriGameplays va explicar: “Sí, estic a Andorra, Juan i jo ens vam separar, i li vaig dir: ‘Saps què? Queda’t a Monterrey, queda’t amb la casa’.” A més, va compartir que ha decidit "provar nous horitzons" prop d'Espanya i va fer una declaració jocosa sobre els impostos, dient: "Viva no pagar impostos!".