El youtuber JDalmau revela la seva experiència gastronòmica de luxe a l'Ibaya de Soldeu

Andorra la VellaEl youtuber gastronòmic espanyol JDalmau que es dedica a fer vídeos de com és menjar en els diferents països del món es va desplaçar a l'hotel Hermitage per gravar com ell i la seva parella sopaven al Restaurant Ibaya. L'establiment, assessorat pel xef de la Rioja Francis Paniego, té una estrella Michelin.

JDalmau està tres hores en el restaurant i va explicant els plats del menú degustació. Quan acaba el sopar li porten el compte i el comenta àmpliament. Puja 450 euros. És la suma de 340 euros per dos menús degustació 'Paseo por Andorra' (170 cada menú), més una ampolla de vi Casus Belli Terra Negra 2015 per la qual paguen 100 euros i dues ampolles d'aigua Mondariz de mig litre que pugen 5,5 euros cadascuna. 430 euros més 20 d'IGI es converteixen en 450 euros.

]

El youtuber acaba dient que el xef de l'Ibaya, del qual surt la foto a la factura, s'assembla al jugador de l'FC Barcelona Robert Lewandoski.