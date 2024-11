Un youtuber qualifica de "vergonyosa" la policia en ser multat per aparcar a una plaça per a 'minusvàlids'

Andorra la VellaEl youtuber resident Ivan Fresnedo Carrasco va aixecar una onada de crítiques a les xarxes després d’haver aparcat el Porsche en una plaça per a gent amb mobilitat reduïda d’un aparcament públic d’Andorra la Vella. A Fresnedo se li va retreure el fet després que la foto del Porsche groc ocupant la plaça fos publicada a les xarxes.

L’afer va esdevenir tempesta després que l’influencer resident justifiqués el fet d’aparcar en una zona per a gent amb mobilitat reduïda perquè no li ‘ratllin’ el Porsche si l’estaciona entremig d’altres vehicles. Fresnedo afirma que quan ha aparcat a places regulars “me han dado” deixant entendre que altres vehicles han colpejat el Porsche aparcant o ‘desaparcant’.

Fresnedo també aporta una frase que ha despertat un gran rebuig: “sale más barato pagar una multa de minusválidos que una reparación”.

La situació va viure un nou capítol. Arran de la fotografia i dels avisos a la policia per part de perfils de la xarxa, Fresnedo va acabar sent multat amb 120 euros. Quan va demanar als policies que prenguessin mesures contra els que l'han "insultat o amenaçat públicament a internet, la resposta va ser bàsicament: ves i denuncia'ls".

El youtuber diu que li faria "vergonya actuar així sent policia" i que "heu quedat com una merda per 120 euros que no representen res ni per a mi ni per a vosaltres". I recorda que si actuen d'ofici en aquest cas, ho han de fer en tots.