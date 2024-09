3.000 euros en la reserva d'un viatge: l'altra estafa del frau de la compravenda de cotxes

Andorra la VellaLa Policia va detenir dijous al migdia a Escaldes-Engordany dues dones, de 38 i 68 anys, mare i filla, com a presumptes autores de delictes contra el patrimoni per una estafa amb un negoci fictici de compravenda de vehicles. Hi hauria, almenys, sis víctimes, cinc d'Andorra i una de Barcelona. El perjudici econòmic calculat fins al moment superaria els 300.000 euros.

Aquest és el balanç respecte al frau en la compravenda de vehicles, però hi ha una denúncia més contra la filla, qui realment cometia els delictes, ja que la mare només l'encobria, per una estafa en un altre afer. La denúncia hauria estat presentada per un home que havia confiat en aquesta dona perquè li organitzés un viatge. La víctima hauria avançat tres mil euros per fer la serva i pagar-la. L'acusada hauria fet la reserva, però mai va abonar els diners que li havien entregat.

L'estafat és la setena víctima que ha presentat denúncia, però la policia no descarta que pugui haver més afectats tant en els viatges com en altres fraus que pugui haver comès la dona. La policia manté el cas obert per a noves denúncies un cop s'ha fet pública la detenció de la sospitosa i s'ha revelat la trama de frau.