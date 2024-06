Accident mortal a l'N-230 a Benavarri d'un veí de la Val d'Aran

Andorra la VellaUn home de 46 anys, veí de la Val d'Aran, ha mort aquest dimarts en un accident de trànsit a l'N-230, al terme municipal de Benavarri, a la Ribagorça. Es dóna la circumstància que aquest ha estat el segon sinistre mortal que hi ha en aquest tram aragonès de la carretera en poques hores, en tots dos casos amb víctimes pirinenques, després que ahir dilluns un veí del Pont de Suert, de 71 anys, va morir en una sortida de via al municipi de Baells, ja a la comarca de la Llitera.

Segons ha informat la Guàrdia Civil i recull Ràdio Seu, l'accident d'avui s'ha produït poc abans de 2/4 de 10 del matí. Per causes que ara s'investiguen, un vehicle ha sortit de la via pel marge dret de la carretera i ha bolcat. L'impacte ha causat automàticament la mort del conductor.

Tan bon punt s'ha rebut l'avís s'han mobilitzat efectius i especialistes de l'àrea de trànsit de la Guàrdia Civil de Binèfar, Barbastre i Fraga, a més d'una dotació de bombers i serveis sanitaris. El cadàver ha estat traslladat a l'institut de medicina legal d'Osca.