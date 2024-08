Andorra la VellaUn motorista ha resultat ferit cap a dos quarts de tres de la tarda en un sinistre que ha tingut lloc a la rotonda dels Dos Valires en la zona de la Massana. L'home estava fent la rotonda quan ha caigut i possiblement s'ha vist afectat per la presència d'un cotxe que també estava fent el cercle a la rotonda. L'home patia ferides amb sang a les cames a conseqüència de la caiguda. Els guàrdies urbans de la Massana han tallat el carril de l'accident fins que ha arribat el vehicle de bombers. El motorista ha estat traslladat a l'hospital i el carril ha continuat tallat fins que han retirat la moto i les peces que havien quedat per terra per l'impacte.

Un accident a la rotonda del túnel dels Dos Valires deixa un motorista ferit