Acomiadat per insultar i amenaçar els companys a la feina

Andorra la VellaUn venedor de supermercat treballava cobrant el salari mínim, amb un horari de 9h00 a 12h00 i de les 14h00 a les 19h00 o 20h00, amb un dia de festa setmanal. Realitzava com a mínim 48 hores setmanals, retribuint-se aquest dia suplementari a raó de 75€ per dia al mes; i cobrant també una prima mensual de 70 € bruts. L’empresa li va fer un acomiadament disciplinari fonamentat en el suposat maltractament de paraula a altres assalariats.

Cinc treballadors, companys de l’acomiadat, no havien explicat a l’empresa el que passava “per por”. Quan se’l va fer fora se li va comunicar que era per una falta greu de maltractament a companys. Suposadament, els insultava i els havia arribat a dir “vamos a resolverlo en la calle”. L’home es va negar a signar la carta d’acomiadament i “va marxar furiós” de les oficines de l’empresa.

A la carta d’acomiadament s’hi incloïen els documents dels treballadors afectats i es va fer constar que s’hi adjuntaven les cartes on s’explicaven els insults i les amenaces.

L’acomiadat va recórrer a la justícia considerant que ni la carta d’acomiadament ni el document de quitança no respecten les formalitats legals, ja que no detallaven els fets reprotxats ni estaven degudament connectats amb les faltes disciplinàries. Tant en primera com segona instància, la Justícia li ha donat la raó al treballador. La sentència es basa en que “ni la carta d’acomiadament ni el document de quitança no respecten les formalitats legals, ja que no detallen els fets reprotxats ni estan degudament connectats amb les faltes disciplinàries”.

L’empresa va ser condemnada a pagar 13.400 euros.