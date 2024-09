Els acusats d'estafar residents amb criptomonedes, connectats amb l'eurodiputat Alvise

Andorra la VellaLa Fiscalia General de l’Estat espanyol ha remès als fiscals del Tribunal Suprem una denúncia contra l'eurodiputat de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, acusant-lo de finançament il·legal durant la campanya de les eleccions europees. La denúncia, presentada pel fundador del Madeira Invest Club, Álvaro Romillo, sosté que Pérez va rebre 100.000 euros en efectiu d’aquest club financer, que recentment ha estat vinculat a un presumpte escàndol d’estafa a gran escala.

El Madeira Invest Club, que prometia rendibilitats de fins al 60% en inversions com iots i cotxes de luxe, va anunciar el seu tancament sobtat el passat 16 de setembre després que diverses investigacions periodístiques revelessin que els seus comptes havien estat bloquejats per una investigació judicial. Segons fonts pròximes a l'assumpte, aquest tancament ha afectat no només a inversors espanyols, sinó també a un nombre significatiu de residents a Andorra.

En un vídeo compartit a Telegram, Romillo va responsabilitzar Alvise Pérez de la situació, i sis dies després va formalitzar una denúncia davant la Fiscalia General de l’Estat espanyol. Segons El Confidencial, Pérez va utilitzar part de les donacions rebudes per a la seva campanya per desviar-les a comptes opacs vinculats amb el Madeira Invest Club, utilitzant criptomonedes per evitar el rastreig dels fons. A més, Pérez va participar en un esdeveniment organitzat pel club financer a l'hipòdrom de La Zarzuela a l’abril, la qual cosa reforça la seva connexió amb aquesta trama.

Madeira Invest Club ha recaptat uns 100 milions d'euros amb falses promeses d'inversions en criptoactius, or i altres productes de luxe, cosa que l’ha convertit en una de les criptoestafes més grans a Espanya i que ha esquitxat de manera significativa a Andorra. L’Audiència Nacional ja ha obert diligències i ha sol·licitat un informe a la Fiscalia espanyola, que haurà de decidir si tramet també aquesta causa al Suprem o si les dues investigacions, per finançament il·legal i per estafa, es portaran per separat.