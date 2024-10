Acusats per robar en una casa del Pallars Jussà i conducció temerària

Andorra la VellaL'Audiència de Lleida jutjarà dijous de la setmana vinent un grup de persones acusades de robar en una casa familiar del Pallars Jussà i, després, fugir amb cotxe de forma temerària fins que els Mossos els van interceptar a la Segarra. Els fets es van produir el 8 de febrer de 2023.

La Fiscalia, tal com recull Ràdio Seu, considera que el dia dels fets els quatre acusats van actuar de manera "organitzada i cohesionada", com un grup criminal, i van entrar amb passamuntanyes al domicili assaltat, d'on van endur-se uns 2.000 euros, joies i d'altres objectes de valor. El Ministeri Fiscal demana per a cadascun d'ells 6 anys de presó per un delicte de robatori amb força. En el cas del conductor del vehicle amb el qual van fugir, li demana també 2 anys i mig més de presó, per conduir de forma temerària i sense permís de circulació.

Durant la instrucció, a més a més, s'ha constatat que els presumptes delinqüents tampoc no disposen de permís de residència i que, per tant, són al país de manera il·legal. Per això, el ministeri públic planteja la possibilitat de commutar la condemna de presó per l'expulsió cap al seu país d'origen durant un mínim de 8 anys. I s'hi especifica que en cas que posteriorment aconseguissin tornar a entrar a l'Estat, el fiscal demana sí que es faci efectiva la pena de presó que pugui establir la sentència.

En el delicte de robatori amb força, la Fiscalia té en compte que els acusats van actuar amb passamuntanyes i d'altres elements per evitar ser identificats, cosa que suposa un agreujant, i que el conductor és reincident a l'hora de circular de manera temerària i sense carnet. D'altra banda, a nivell econòmic els reclama una indemnització de 4.633 euros per a la companyia d'assegurances que va indemnitzar els afectats. Els acusats són actualment en en presó provisional.

Localitzats a la Segarra en una fugida temerària

L'escrit acusatori explica que el febrer de 2023 els acusats van llogar un vehicle i es van desplaçar fins a una casa familiar d'una població del Pallars Jussà. Mentre el conductor vigilava a fora, la resta de membres del grup van posar-se els passamuntanyes i van forçar una porta per accedir al domicili. Tanmateix, quan eren a dins el conductor els va alertar que una persona era a punt d'entrar a la casa i llavors el grup va fugir a corre-cuita.

Un testimoni va veure la fugida i va avisar als Mossos d'Esquadra, que van organitzar controls per enxampar-los. No obstant això, el grup va protagonitzar una fugida temerària, en alguns casos envaint el carril contrari, circulant contra direcció o bé saltant-se un control de velocitat a l'A-2 en direcció Barcelona, i posant en perill en tot moment la resta de conductors. Finalment, els acusats van abandonar el cotxe en un camp per fugir a peu, però van ser detinguts per la policia a Sant Pere dels Arquells, a la Segarra. En el registre que van fer als lladres, els agents hi van trobar els diners i els objectes de valor que havien sostret de la casa.