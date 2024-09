Així va quedar el gos atacat a la muntanya per un os

Andorra la VellaDurant la jornada de dijous, el cos de Banders va informar que estava sota investigació l'atac d'un os a un gos al pic de Sanfons, a la Massana. Un turista passejava per la zona amb el gos deslligat i l'animal, en veure l'os, va començar a apropar-se. Això va provocar que el plantígrad reaccionés causant ferides lleus al ca en un acte reflex.

Aquest turista ha compartit una imatge de com ha quedat el seu gos després de l'atac, que tot i que no té ferides greus, sí que ha quedat marcat. Ho acompanya amb el text "ja té collons, que de no sé quants ossos que hi ha als Pirineus, m'he topat amb el més manso".