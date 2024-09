Es va alertar de l'estretor de la via on va tenir lloc l'atropellament mortal de Sant Julià

Sant Julià de LòriaEl Grup d'Investigació d'Accidents de Trànsit de la policia encara està analitzant les circumstàncies en què es va produir l'atropellament mortal d'una dona de 44 anys divendres al vespre en aquest punt de la carretera general 1 al davant de l'edifici Font de Ferro d'Aixovall. Un dels factors que genera més dubtes, segons ha recollit ATV, és que fonts relacionades amb el transport públic havien demanat prudència en detectar que la carretera s'havia fet més estreta per les tanques que s'havien instal·lat per les obres a la Font de Ferro. S'ha decidit apartar les tanques i les estructures, fet que permet guanyar una mica més de visió.

Els agents estan recollint tota la informació per part dels testimonis i avaluant a fons elements com ara si hi ha imatges enregistrades de la zona, l'estat del semàfor en aquell moment, la senyalització o la visibilitat. La companyia Autocars Nadal, on pertany el xofer implicat, han indicat que el vehicle tenia tots els papers en regla i anava a la velocitat permesa i, per l'altra, que el conductor complia amb la jornada i els descansos corresponents. A més, va donar negatiu en els tests d'alcohol i drogues.