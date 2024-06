Amenaces de mort al gerent d'un local del Pas amb un ganivet de cuina

Andorra la VellaDijous a les 03:36 hores, al Pas de la Casa, es va procedir a la detenció d'un home no resident de 29 anys per amenaces de mort amb una arma blanca. La policia va ser requerida en un local d'oci nocturn on una persona estaria amenaçant amb un ganivet al gerent.

En el decurs d'una discussió entre el requeridor i un client habitual, que es va negar a fer efectiu l'import de les consumicions efectuades, aquest últim va reaccionar de forma violenta envers l'altra part, amenaçant-lo de mort. L'interessat va marxar del lloc per tornar uns minuts més tard amb un ganivet de cuina amb el que va tornar a amenaçar el gerent des de l'exterior del local. Minuts després es va controlar i detenir l'autor del fet.