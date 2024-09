Amenaces de mort i injúries a la policia en una baralla per llençar un cubell amb escombraries

Andorra la VellaUna patrulla es va haver de desplaçar al local d’oci 4i3 de l’Avinguda Bonaventura Riberaygua per una baralla a la via pública. Un jove havia llençat a un altre, sense motiu aparent, un cubell d’escombraries a sobre. Arran d’aquest fet va començar una discussió i la posterior baralla al carrer. Qui havia llençat el cubell es va emportar la pitjor part ja que va rebre un cop de puny a la cara que li va fer sagnar el nas. Davant de la policia va amenaçar a qui li havia donat el cop de puny dient “a este se la voy a devolver, lo voy a matar”, “le voy a cortar los brazos y las piernas, lo digo delante vuestro para que sepais que he sido yo”, “le voy a cortar el cuello a ese cerdo y os lo encontrareis un dia atragantado con su pròpia sangre”. Quan el jove va pujar a l’ambulància va començar a insultar els policies que l’assistien. Els hi va dir “no me toqueis, policies de mierda, vereis como os toque yo a vosotros, mentirosos de mierda”.

L’altre jove que també va ser portat a l’hospital va ser escorcollat i se li va trobar una navalla a la butxaca interior esquerra de la seva jaqueta d’una fulla de 8,5 cm de llargada, foradada i estriada, que no va treure durant la baralla. L’informe policial indica que la navalla és una arma catalogada en la 7a. categoria i per les dimensions de la seva fulla el seu port està prohibit.

L’home que va iniciar l’incident estava acusat del delicte menor de lesions doloses que han requerit una primera assistència mèdica per a la seva curació, del delicte menor d’amenaces no condicionals, del delicte menor d’injúries a l’autoritat i de la contravenció penal d’amenaces lleus als agents de l’autoritat i l’altre implicat estava acusat de lesions doloses i de port il·legal d’arma. I tots dos tenien antecedents per conductes violentes anteriors que el convertien en reincident.