Amenaces a la seva germana amb una navalla després d'una forta discussió

Andorra la VellaUn jove massanenc tenia una relació complicada amb els seus pares. Li havien prohibit que portes a casa la seva parella, menor d’edat, però va decidir no fer cas de l’advertiment. Quan va presentar-se un vespre amb la menor, la germana va recordar-li que ho tenia prohibit. Es va iniciar una forta discussió entre els dos germans fins el punt en què el jove va treure una navalla, va obrir la fulla i va avançar cap a ella dient “et punxaré” o “et ‘rajaré’“. L’amenaçava dient “para de dir mentides, si no pares et mato”. La noia va recular atemorida fins quedar-se enganxada a la paret. La parella del noi és qui aconsegueix que s’aturi.

Després de l’incident i quan ja s’havia avisat la policia, el jove va prendre un còctel de medicaments que el va deixar inconscient. La seva parella va haver d’avisar el SUM, mentre que la germana s’havia tancat a l’habitació.

El jove, quan va poder prestar declaració, va reconèixer que portava una navalla perquè hi ha molta gent que li vol fer mal”. Va acceptar que havia amenaçat la seva germana amb la navalla perquè creu que li parla malament d’ell al seu pare. Tot i que havien tingut fortes discussions, seria el primer cop que el jove amenaça de mort la germana.

Els agents de l’ordre van haver de tornar a intervenir de matinada per l’avís dels metges. El jove els injuriava i els maltractava verbalment i forcejava amb ells. Finalment, va ser ingressat pendent de valoració psiquiàtrica durant la matinada.

El jove va ser condemnat a tres mesos de presó ferma i dos condicionals, sempre i quan estigui dos anys sense contactar amb la germana.