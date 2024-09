Un any de presó a un conductor que va ostentar una arma de foc per intimidar un cotxe que el volia avançar

Andorra la VellaUn resident va entrar al matí amb el seu cotxe, on l'acompanyava un amic, per la frontera del Riu Runer. Cap a dos quarts de nou era a l'Avinguda Francesc Cairat en direcció Andorra la Vella. En aquest carrer va tenir un 'pique' amb un altre conductor.

Arran d'aquest incident, els dos cotxes van passar a circular en paral·lel en la zona del doble carril. Mentre estaven un cotxe al costat de l'altre, el conductor va demanar al seu amic que li donés una pistola d'aire comprimit marca Gamo que portava a la guantera i que és una rèplica d'una pistola real semiautomàtica.

El conductor volia espantar l'home amb el qual s'havia picat. Ha baixat la finestra i ha tret la pistola. I ha apuntat al cap de l'altre conductor. Després ha retornat la pistola a l'amic perquè la guardés a la guantera de nou.

Seguidament, ha accelerat per posar-se davant de l'altre vehicle. Ha baixat del cotxe, sense l'arma, i s'ha dirigit a l'altre conductor amb una actitud amenaçadora i desafiant. Li ha demanat si parlava francès i instant-lo a què l'acompanyés al seu cotxe, petició que l'altre no ha acceptat. Ha retornat al seu vehicle i ha continuat en direcció Andorra la Vella fins que la policia l'ha aturat després de la denúncia.

La víctima va assegurar a la policia que havia temut seriosament per la seva vida. En el registre del vehicle de l'acusat es va trobar l'arma a l'espai de la porta del conductor. Segons l'informe emès per l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Grups d'Intervenció Tècnica, Unitat d'Intervenció Tècnica, Grups d'Armes i Seguretat Ciutadana, l'arma utilitzada és d'aire comprimit rèplica d'una pistola semiautomàtica model PT- 85 Blowback, calibre 177 (4.5 mm), amb una potència de 450 FTS (1.9 joules). El calibre de la munició es tracta de projectils de gran precisió i penetració de 4.5mm de punta pointed, el carregador té capacitat per 16 balins i a l'interior n'hi havia 15.

L'arma utilitzada està catalogada en categoria 5a.2 i, segons l'informe policial, "el seu port és prohibit en els locals públics, llocs de reunió o esbarjo, camps i sales d'esports i de manera general en llocs freqüentats pel públic". L'home va ser condemnat a dotze mesos de presó ferma per un "delicte major d’amenaces no condicionals de mort fetes amb arma o mitjà que doni a entendre una fermesa en la intenció". La pena va ser substituïda per set mesos d'expulsió d'Andorra.