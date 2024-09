Aparatós accident a la carretera C-1412B

Andorra la VellaEls Bombers de la Generalitat de Catalunya van informar aquest diumenge que a les 16:47 hores va tenir lloc a la C-1412B, una carretera comarcal que té el punt de partida a la C-14, que connecta Catalunya amb Andorra. El cos d’extinció va rebre l’avís per part del 112. En arribar al lloc, van constatar que un vehicle va sortir-se de la via i va bolcar. Tres dotacions dels Bombers es van dirigir a la zona. No s’ha de lamentar cap ferit de gravetat ni cap incendi provocat per l’accident. Posteriorment, van encarregar-se de les tasques de neteja per evitar que quedessin restes del cotxe després de l’impacte.