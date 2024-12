Arrestat un quart implicat en el cas del frau de les targetes

Andorra la VellaLa Policia ha detingut aquesta setmana un quart implicat en el cas de l’ús fraudulent de targetes de facturació d’estacions de servei que va suposar l’arrest d’altres tres persones el passat dos de desembre.

A aquest home, de 46 anys, se’l va arrestar dimecres al migdia també com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per la relació que tenia amb els fets. La detenció es va efectuar per ordre de la Batllia, una vegada judicialitzada la investigació, quan l’implicat es va presentar al despatx central de la Policia sabent que se l’estava buscant.

L’home hauria fet servir, almenys una vegada, una de les targetes client furtades per omplir el dipòsit d’una furgoneta i també hauria acompanyat una de les persones detingudes la setmana passada a fer diverses compres en diferents estacions de servei. En l’escorcoll al seu domicili, se li va trobar una targeta de facturació. Per tot plegat, els investigadors el consideren un col·laborador necessari del treballador del taller mecànic que sostreia les targetes client dels vehicles en reparació amb les quals es van fer compres, sobretot de tabac, valorades en uns 22.000 euros.

La Policia recorda que la investigació es va iniciar arran de diverses denúncies que es van interposar entre els mesos d’octubre i novembre. Com es tractava de targetes de facturació, les víctimes no s’adonaven que se’ls carregaven imports desmesurats fins al mes següent.