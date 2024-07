Reobert el trànsit a Ribera d'Urgellet després de l'accident amb dos ferits greus

Andorra la VellaEl Servei Català del Trànsit ha informat de la reobertura de la circulació a la C-14 a Ribera d’Urgellet. Passades les 12h ha tingut lloc un accident que ha provocat dos ferits greus i ha obligat primer a tallar la circulació, especialment important d’anada o sortida d’Andorra, i posteriorment a donar pas alternatiu. Cap a les dues de la tarda ha tingut lloc la reobertura, un cop s’han pogut retirar els vehicles de la carretera. Les cues han superat els cinc quilòmetres en total dels dos sentits amb el tall total.

Dues persones han patit ferides greus, segons les primeres informacions no confirmades oficialment, en un accident amb tres vehicles implicats que ha tingut lloc aquest divendres al migdia (12:23 h) a la carretera C-14 a l’Alt Urgell. Això ha obligat a tallar la via en un tram de cinc quilòmetres, al centre de la comarca.

Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, dos automòbils -un dels quals és un tot terreny- han xocat frontalment al punt quilomètric 172, a prop de la cruïlla d’accés a Noves de Segre però dins el terme municipal de Ribera d’Urgellet. Es desconeixen les causes de l’accident, tot i que per les característiques podria ser motivat per una invasió del carril contrari. Un tercer vehicle també ha patit danys materials a causa de l’impacte.

Al lloc dels fets s’hi han desplaçat dotacions dels Bombers de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra i el SEM, que inicialment han confirmat que hi havia com a mínim un ferit greu.

A causa de l’accident s’ha hagut de tallar totalment la C-14 entre els quilòmetres 170 i 175, per procedir a l’atenció als ferits i a la neteja de la via. Això ha provocat ràpidament retencions en els dos sentits de la marxa, que persistien passada la una del migdia, tot i que a partir d’aquell moment s’ha començat a donar pas alternatiu per reprendre gradualment la circulació. De fet, en alguns moments la cua en sentit sud ha arribat fins a Adrall, a l’altre extrem del terme municipal de Ribera d’Urgellet.