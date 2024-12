Un autobús s'accidenta a la sortida del Pas

Andorra la VellaaLa Direcció General de Trànsit de Catalunya ha activat una prealerta per l’accident d’un autobús que viatjava des de l’Hospitalet de Llobregat fins al municipi francès de Porté-Puymorens. Segons les primeres informacions, el vehicle va passar pel Pas de la Casa abans de l’incident, que ha obligat a activar el protocol de seguretat.

La prealerta del PROCICAT ha estat emesa per alertar sobre les possibles afectacions que aquest accident podria provocar en la circulació i la seguretat a la zona, especialment durant les pròximes hores. L’autobús, que es dirigia a França, es va veure involucrat en un accident a la carretera, tot i que no es detallen encara les causes ni la gravetat dels ferits.