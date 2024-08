Autocars Nadal investiga les causes de l'atropellament mortal a Sant Julià

Sant Julià de LòriaUna dona de 44 anys ha mort atropellada a Sant Julià de Lòria. Segons la policia, l'incident es va produir ahir a la nit i després de ser traslladada a l'hospital, la dona no s'ha pogut recuperar de les ferides i ha acabat perdent la vida. L'empresa Autocars Nadal "lamenta profundament i vol expressar el seu condol a la família de la víctima de l'accident ocorregut ahir al vespre a la CG1, davant de l'antic Hotel Font de Ferro", segons han expressat a través d'un comunicat. Tanmateix, expliquen que "des del primer moment, la companyia de transport de viatgers, que opera les línies interurbanes que enllacen Sant Júlia amb la capital, es va posar a disposició dels serveis de policia i d'emergències per tal d'aclarir els fets". El conductor va donar negatiu al control de drogues i alcoholèmia i el vehicle havia passat satisfactòriament la darrera revisió tècnica. La companyia, per la seva banda, està duent a terme una investigació pericial interna per determinar les causes de l'accident.