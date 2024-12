Batussa amorosa en un pub de Soldeu

Andorra la VellaUn argentí es trobava en un pub de Soldeu de festa. De sobte, per motius de gelosia, va donar un cop de puny a un altre jove que es trobava en el local. Com a conseqüència de l'impacte li va trencar la cella, a més de contusions al nas i al pòmul. La víctima va haver de rebre assistència mèdica per la ferida oberta. Se li van haver de posar tres punts a la cella.

El cas no tenia massa recorregut perquè la policia va arrestar l'agressor que va reconèixer haver donat el cop de puny i els motius vinculats a la gelosia com a justificant. Tampoc li afectava gaire la confessió ni el que podia derivar perquè va marxar a l'Argentina abans que tingués lloc la vista oral.

Va ser jutjat en rebel·lia "com autor responsable penal d’un delicte major de lesions doloses que han requerit tractament mèdic per la seva curació" a una pena de cinc mesos de presó condicional. La condemna no l'haurà de patir si no torna a Andorra.