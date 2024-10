Batussa a Andorra la Vella per una discussió de trànsit

Andorra la VellaUn conductor arribava davant d'un pas de vianants a Andorra la Vella quan es disposaven a creuar dues parelles que li van cridar l'atenció perquè no es va aturar donant preferència als vianants. El conductor va continuar per anar a una floristeria i es va trobar de nou amb les quatre persones. Els dos homes del pas de vianants li van retreure tant que no els cedís el pas com el fet que anava a una velocitat excessiva.

El conductor no va atendre raons i un dels homes li va dir que trucaria a la policia i l'altre li va fer una foto a la matrícula. L'home va arrencar el cotxe i va donar un cop amb el para-xocs a un dels homes que li recriminaven. La víctima va reaccionar donant un cop de puny al vidre del darrere del cotxe.

La víctima va patir un esquinç al genoll que el va obligar a agafar la baixa.

El conductor del turisme no va respectar la preferència d’aquests subjectes quan es disposaven a creuar un pas de vianants, cosa que va ser corroborat pel propi processat davant de la patrulla policial, al·legant que “s’havia despistat i que no volia causar cap dany a ningú”. Ha estat condemnat a dos mesos d'arrest condicional i retirada de sis mesos del carnet.