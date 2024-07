Bombers retiren el dispositiu de cerca del menor desaparegut al pantà de Sant Antoni

Andorra la VellaEls Bombers de la Generalitat han donat per tancat el dispositiu especial de recerca que havien posat en marxa dissabte passat per mirar de localitzat el noi de 14 anys que va desaparèixer a l'embassament de Sant Antoni, a prop de la presa.

Segons RadioSeu, el cos de rescat ha continuat amb els treballs al llarg d'aquest dilluns, però al vespre, després que no havia donat resultats per tercer dia consecutiu, han optat per aixecar l'operatiu específic, que ara queda en mans dels especialistes dels Mossos d'Esquadra. Ahir van inspeccionar, fent fondeig i amb l'ajuda d'una barca, una àrea d'uns 500 metres quadrats on es creu que hi podria haver el cos. També s'ha comptat amb el suport d'un robot amb càmera que detecta la presència de cossos o objectes sota l'aigua. Tot i això, tal com ja s'havia explicat diumenge, les tasques són complicades perquè es tracta d'una zona molt a prop de la presa, d'uns 40 metres de profunditat, amb l'aigua molt freda i amb corrents interns que dificulten el moviment dels submarinistes.

Després que el noi no va ser localitzat durant les hores posteriors a l'avís, la prioritat d'aquests dos dies ha estat trobar el cos i extreure'l, tenint en compte que es considera que les probabilitats de trobar-lo amb vida ja són molt baixes. Aquest dilluns encara no hi ha hagut resultats i, per això, ara es continuarà la recerca amb un altre dispositiu.

L'avís de la desaparició es va rebre dissabte al migdia (12:33 h), quan un testimoni presencial va avisar que havia vist com un noi entrava a banyar-se a les aigües del pantà, a prop del poble de Talarn, i al cap d'una estona encara no n'havia sortit. Posteriorment ha transcendit que el jove era veí de Tremp. A aquesta àrea a prop de la presa hi solen anar a banyar-se veïns de la zona a l'estiu, segons han explicat des dels cossos de rescat.