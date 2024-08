Busquen un menor gallec que podria haver escapat a Andorra

Andorra la Vella“Només volem que torni”, assegura la família d'Izan Pousada, el menor de 17 anys que va desaparèixer de casa entre la nit del divendres i la matinada del dissabte. El jove hauria agafat un autobús a l'estació de Pontrevedra. Es principi es pensava que havia agafat un bus a Bilbao. La Guàrdia Civil va esperar el vehicle en una parada, però el jove no hi era. La Guàrdia Civil creu que el menor va agafar un bus directe cap a Andorra on devia suposar que és molt més complicat de localitzar. La recerca se centra al Principat i s'ha fet pública una fotografia i les característiques d'Izan Pousada.

El menor hauria anat fins allí amb la seva “xicota”, també menor. Ella va trucar als seus pares perquè la vinguessin a recollir. Totes dues famílies van acudir fins a la Pontevedra, però només hi havia la jove.

Sos Desapareguts difonia ahir la foto a petició de la seva família. Les dades difoses per SOS Desapareguts ho descriuen com un jove de complexió prima, 1,80 metres d'altura, ulls verdosos i porta una arracada en l'orella.

S'ha fet públic aquest missatge per facilitar informació:

En el mensaje de SOS Desaparecidos figuran los teléfonos de contacto 649 952 957 y 644 712806 por si alguien puede dar una pista sobre su paradero.