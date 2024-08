La campanya d'estiu de la policia contra l'alcohol i drogues al volant se salda amb 36 detinguts

Andorra la VellaLa Policia ha efectuat un total de 1.721 controls durant la campanya d’estiu contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues que ha estat en marxa entre el 19 de juliol i el 18 d’agost.

Els controls, que han tingut lloc tant de dia com de nit en diversos punts de la xarxa viària, han finalitzat amb un balanç de 36 persones detingudes. Són 31 homes i 5 dones, la gran majoria, residents al país.

Del total, 31 han estat arrestades per positius d’alcoholèmia; 3 més, per tòxics, i 2 per positius tant d’alcohol com de drogues. Dotze conductors s’han vist implicats en accidents de trànsit, tots de danys materials excepte un, a la rotonda d’Aixovall, en què va resultar ferida la conductora d’un altre vehicle.

Pel que fa a les taxes d’alcoholèmia, dotze han estat positius d’entre 0,87 i 1,20; onze han registrat taxes d’entre 1,21 i 1,60; tres més s’han situat entre 1,61 i 2 i, finalment, un total de set han superat els 2 grams d’alcohol per litre de sang, sent un positiu de 3,25 el més elevat. A més, dues de les persones detingudes, tenien el permís de conduir suspès.

Respecte a les edats, del total d’arrestats, nou tenen entre 18 i 25 anys; dotze més, entre 26 i 40, i els altres quinze, més de 40 anys.

Quant a sancions administratives, se n’han imposat 19.