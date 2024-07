Canillo només podria augmentar un 50% la seva població sense que afectés els recursos naturals

Andorra la VellaL'estudi de capacitat màxima de la parròquia de Canillo indica que hi ha un important marge de creixement en habitants per a la pròxima dècada. Concretament, l'informe de càrrega que el comú ja ha rebut indica que la parròquia disposa de recursos en mobilitat, consum d'aigua i consum energètic per augmentar fins el 50% la població actual.

Segons ha explicat el cònsol Jordi Alcobé, "fins a 9.000 habitants a 10 anys vista seria un escenari que s'ha estudiat i estaríem coberts amb recursos" tot i que caldrien inversions en sectors puntuals com educació per fer front a l'increment d'alumnes o el tractament de les aigües residuals. El cònsol ha incidit en declaracions a ATV que serien "inversions de gestió, no es tracta de gestions que no es puguin assumir o no es puguin realitzar per manca de recursos".

Canillo té sis mil habitants censats, tot i que en períodes de màxima afluència turística pot arribar a puntes d fins a 25.000 persones amb una ocupació del 100%.