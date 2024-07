Cinc detinguts en una operació dels Mossos a l'Alt Pirineu contra el robatori de coure

Andorra la VellaEls Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda especialitzada en el robatori de coure, resultant en la detenció de cinc persones, inclòs el propietari d'una ferralleria que comprava el coure sostret.

Segons el 324, durant mesos d'investigació, la policia va seguir els moviments dels lladres, finalment atrapant-los in fraganti mentre venien el material robat. Els delinqüents provenien de l'Europa de l'Est i actuaven de manera metòdica però rudimentària, acumulant cable de coure en zones forestals i cremant-lo per separar el metall del plàstic, tot per evitar la traçabilitat.

A més de delictes de robatori, podrien enfrontar-se a acusacions d'incendi forestal i desordres públics. Els arrestats estan en llibertat amb mesures cautelars com la retirada del passaport i la prohibició de sortir del país.