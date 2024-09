Compareixença al congrés espanyol d'Higini Cierco i Joan Pau Miquel per l'operació Catalunya

Andorra la VellaEl PSOE i els seus socis d'investidura han reactivat fa mesos la comissió d'investigació per l'operació Catalunya, arran de les demandes dels partits independentistes catalans, necessaris per a la reelecció de Pedro Sánchez com a president espanyol. L'objectiu, tal com informa el diari Moncloa, és citar molts dels personatges involucrats des de diferents àmbits, tant públics com privats.

La trama andorrana de l'operació també tindrà el seu protagonisme en aquesta comissió, ja que l'expresident de BPA Higini Cierco, juntament amb Joan Pau Miquel, declararan al congrés espanyol. També ho farà qui fou agregat d'Interior de l'ambaixada espanyola al Principat, Celestino Barroso.