Condemnat per agredir la parella perquè volia trencar la relació

Andorra la VellaUna parella que portava 12 anys estava discutint i la dona va dir que volia trencar la relació. L’home estava begut i la dona tenia por que l’agredís. Així que es va tancar al lavabo. L’home va forçar la porta i la dona va demanar auxili cridant. Una veïna la va sentir i va avisar la policia.

L’home va agafar la dona pel coll i la va sacsejar mentre la insultava dient-li “eres una puta”, “eres una cerda” i “no sirves para nada”. Els veïns han començat a picar a la porta i l’home va fugir del pis. Els agents de circulació, però el van aturar al portal de l’edifici. Va ser entregat a la policia. Quan li van fer les proves d’alcoholèmia va donar positiu amb 0,84 grams d’alcohol per litre de sang.

La dona va patir lesions cervicals i als braços a conseqüència de l’agressió masclista. I l’home va ser condemnat per violència de gènere. La pena van ser vuit mesos de presó condicional. Per tant, no entrarà a la presó sempre que durant quatre anys compleixi dos requisits. El primer és la prohibició d’entrar en contacte amb la víctima durant aquests quatre anys i el segon és que assisteixi al programa de Govern per a relacions no violentes.