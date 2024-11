Condemnat després d'amenaçar a posar una bomba a Andorra la Vella

Andorra la VellaEls responsables d'un bar de tapes d'Andorra la Vella van alertar la policia. Un client anava molt begut i intentava vendre marihuana a altres persones. Si no li compraven els provocava i portava una arma blanca.

Quatre agents es van desplaçar fins al local. L'home es va resistir a ser controlat. Va proferir insults contra els quatre policies dient: “Putain les flics de merde.”, “Allez vous faire foutre.”, “Ta gueule connard.” i “Bâtards de merde.”.

Mentre era al bar, s’hauria apropat a un dels cambrers del local i li hauria mostrat la navalla oberta dirigint la punta cap a ell. Li va dir “que li regalava perquè es revengés de la persona que li havia fet la ferida que portava a la cara”. El cambrer va tancar la navalla i li va retornar dient que no la necessitava.

També va interpel·lar reiteradament a una altra cambrera, agafant-la del braç en dues ocasions, atemorint-la. Es va encarar amb altres clients del local. Dos cambrers li van indicar que pagués la seva consumició i marxés. En aquell moment, l'home va amenaçar a la cambrera dient-li en francès en dues ocasions “Jo soc capaç de venir aquí i immolar-te el bar.” Va amenaçar anunciant que podia posar una bomba al local. Va exclamar que havia vingut al local perquè volia barallar-se amb algú.

Els agents van reduir l'home i li van trobar una navalla negra vuit centímetres de llargada, amb la fulla foradada amb la paraula 'Andorra' escrita. Va ser emmanillat i en tot moment va mostrar forta resistència, donant cops amb els braços i negant-se a pujar al vehicle policial. Durant el trajecte va donar cops de cap a la mampara protectora i va continuar els insults: “Vous étes de connards.” Afegint amenaces com: “On va sur un ring de boxe et on se frappe, vous verrez comment je frappe.”, “En France j’ai passé quatre ans en prison". A la prova d'alcoholèmia, hores després d'haver començat els incidents, va donar 2,41 grams d'alcohol per litre de sang. Va ser condemnat a vuit mesos de presó dels quals tres ferms tancat a la presó de la Comella.