Condemnen un professor per abusos sexuals a menors a la Vall d'Aran

Andorra la VellaL'Audiència de Lleida ha condemnat un exprofessor de música de Vielha a 5 anys de presó per un delicte continuat d'abusos sexuals a menors, segons informa Ràdio Seu. Els magistrats conclouen que l'home es va aprofitar de la seva autoritat i influència sobre la víctima, una alumna menor d'edat, per fer-li tocaments als pits per sobre i per sota de la roba interior mentre li feia classes de guitarra, entre els anys 2015 i 2017.

La sentència prohibeix a l'home apropar-se o comunicar-se amb la víctima durant un període de 6 anys, i l'obliga a indemnitzar-la amb 40.000 euros per les lesions i danys morals que va patir. L'exprofessor també l'han condemnat a complir 5 anys de llibertat vigilada i a pagar totes les costes del judici.

Els fets van passar a Vielha, a l'escola de música Txaikovski, que actualment ja no existeix. La jove, que aleshores tenia entre 11 i 12 anys, va explicar durant el judici que els abusos tenien lloc durant la classe setmanal de guitarra que feia amb l'acusat. Va afirmar que l'home li tocava primer la zona de la cintura i després pujava les mans fins als pits. També va relatar que el professor li justificava aquests tocaments per "corregir" la posició a l'hora de tocar la guitarra, i que ella es quedava "bloquejada" i en alguna ocasió li apartava les mans, però que, tot i això, "passava cada vegada que anava a classe", durant un curs i mig aproximadament.

Per la seva banda, el llavors professor es va declarar innocent i va negar rotundament haver abusat d'ella. Va subratllar que per ensenyar a tocar la guitarra és "necessari corregir la posició de les mans", però va negar tocar-li els pits. "Jo tenia la meva guitarra davant i ella la seva", va argumentar. A més, va insistir que l'aula era compartida i que qualsevol persona podia entrar-hi.